Аякс
2 : 0
Бешикташ
28.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Алле забил 5 мячей за 2 матча. Аякс уверенно разобрался с Бешикташем

В матче 2-го тура Лиги чемпионов клуб из Амстердама не испытал проблем

  • 28.09.2021 21:40
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Алле забил 5 мячей за 2 матча. Аякс уверенно разобрался с Бешикташем
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче группового этапа Лиги чемпионов «Аякс» на своем поле переиграл «Бешикташ» (2:0).

Форвард «Аякса» Себастьен Алле стал рекордсменом Лиги чемпионов, забив гол «Бешикташу». В своем дебютном матче ЛЧ со «Спортингом» (5:1) он сделал покер. Таким образом, ивуариец забил 5 мячей в своих первых двух матчах и установил рекорд Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 2-й тур. Группа C

«Аякс» (Нидерланды) – «Бешикташ» (Турция) – 2:0

Голы: Бергейс, 17, Алле, 43.

«Аякс»: Пасвер, Блинд, Мазрауи, Мартинес, Тимбер, Альварес, Гравенберх, Тадич, Бергейс (Классен, 72), Алле, Антони (Нерес, 71).

«Бешикташ»: Эрсин Дестаноглу, Н'Сакала, Розье, Рыдван Йылмаз (Огузхан Езякуп, 46), Умут Мераш (Вардар, 73), Сердар Саатчи, Соуза, Салих Учан (Гекхан Тере, 46), Боздоган, Батшуайи, Кенан Караман.

Предупреждения: Боздоган, 76. Батшуайи, 90+2.

Судья: Бастьен (Франция).

28 сентября. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».

Турнирная таблица группы C

Источник — Sport.ua

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