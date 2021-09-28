Алле забил 5 мячей за 2 матча. Аякс уверенно разобрался с Бешикташем

В матче группового этапа Лиги чемпионов «Аякс» на своем поле переиграл «Бешикташ» (2:0).
Форвард «Аякса» Себастьен Алле стал рекордсменом Лиги чемпионов, забив гол «Бешикташу». В своем дебютном матче ЛЧ со «Спортингом» (5:1) он сделал покер. Таким образом, ивуариец забил 5 мячей в своих первых двух матчах и установил рекорд Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. 2-й тур. Группа C
«Аякс» (Нидерланды) – «Бешикташ» (Турция) – 2:0
Голы: Бергейс, 17, Алле, 43.
«Аякс»: Пасвер, Блинд, Мазрауи, Мартинес, Тимбер, Альварес, Гравенберх, Тадич, Бергейс (Классен, 72), Алле, Антони (Нерес, 71).
«Бешикташ»: Эрсин Дестаноглу, Н'Сакала, Розье, Рыдван Йылмаз (Огузхан Езякуп, 46), Умут Мераш (Вардар, 73), Сердар Саатчи, Соуза, Салих Учан (Гекхан Тере, 46), Боздоган, Батшуайи, Кенан Караман.
Предупреждения: Боздоган, 76. Батшуайи, 90+2.
Судья: Бастьен (Франция).
28 сентября. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».
Турнирная таблица группы C
Источник — Sport.ua
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