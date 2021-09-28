В матче группового этапа Лиги чемпионов «Аякс» на своем поле переиграл «Бешикташ» (2:0).
Форвард «Аякса» Себастьен Алле стал рекордсменом Лиги чемпионов, забив гол «Бешикташу». В своем дебютном матче ЛЧ со «Спортингом» (5:1) он сделал покер. Таким образом, ивуариец забил 5 мячей в своих первых двух матчах и установил рекорд Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. 2-й тур. Группа C
«Аякс» (Нидерланды) – «Бешикташ» (Турция) – 2:0
Голы: Бергейс, 17, Алле, 43.
ГОЛ! 1:0. Бергейс, 17 мин.
ГОЛ! 2:0. Алле, 43 мин.
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Себастьен Алле (Аякс).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Стевен Бергхейс (Аякс).
Источник — Sport.ua
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