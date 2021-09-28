Аякс
2 : 0
Бешикташ
28.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Аякс – Бешикташ – 2:0. Алле установил рекорд ЛЧ. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

  • 28.09.2021 23:42
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Аякс – Бешикташ – 2:0. Алле установил рекорд ЛЧ. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче группового этапа Лиги чемпионов «Аякс» на своем поле переиграл «Бешикташ» (2:0).

Форвард «Аякса» Себастьен Алле стал рекордсменом Лиги чемпионов, забив гол «Бешикташу». В своем дебютном матче ЛЧ со «Спортингом» (5:1) он сделал покер. Таким образом, ивуариец забил 5 мячей в своих первых двух матчах и установил рекорд Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 2-й тур. Группа C

«Аякс» (Нидерланды) – «Бешикташ» (Турция) – 2:0

Голы: Бергейс, 17, Алле, 43.

ГОЛ! 1:0. Бергейс, 17 мин.

ГОЛ! 2:0. Алле, 43 мин.

События матча
43' ГОЛ ! Мяч забил Себастьен Алле (Аякс).
17' ГОЛ ! Мяч забил Стевен Бергхейс (Аякс).

Источник — Sport.ua

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