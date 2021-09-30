Стефано ПИОЛИ: «Игра с Атлетико отняла у нас очень много сил»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от мадридского «Атлетико» (1:2) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
«В равных составах мы играли хорошо - действовали быстро и технично. Конечно, нужно было забивать больше, моменты ведь у нас были. В любом матче нужно играть до самого финального свистка. Игра отняла у нас очень много сил, но мы восстановимся - и физически, и психологически», - сказал Пиоли.
Источник — УЕФА
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