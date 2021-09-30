Стефано ПИОЛИ: «Игра с Атлетико отняла у нас очень много сил»

Наставник «Милана» – о поражении от «матрасников»

  • 30.09.2021 10:40
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Стефано ПИОЛИ: «Игра с Атлетико отняла у нас очень много сил»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от мадридского «Атлетико» (1:2) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«В равных составах мы играли хорошо - действовали быстро и технично. Конечно, нужно было забивать больше, моменты ведь у нас были. В любом матче нужно играть до самого финального свистка. Игра отняла у нас очень много сил, но мы восстановимся - и физически, и психологически», - сказал Пиоли.

Источник — УЕФА

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