Дали забить слишком много. Стали известны показатели xG Баварии и Динамо

Накануне чемпион Украины киевское «Динамо» потерпел катастрофу в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов против «Баварии» (0:5), который состоялся в Мюнхене.

По ходу поединка «Бавария» нанесла по воротам украинской команды 22 удара, из которых 7 пришлись в створ. Показатель ожидаемых голов (xG) мюнхенцев составил 2,84.

«Динамо» за весь матч удалось нанести по воротам соперника только 5 ударов, из них 2 пришлись в створ. Показатель ожидаемых голов украинцев составил 0,36.

Отметим, что во вторник «Реал» нанес по воротам «Шерифа» 29 ударов (12 – в створ), показатель xG мадридцев составил 3,62, но «бланкос» все равно уступили чемпиону Молдовы на своем поле со счетом 1:2.