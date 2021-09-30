Дали забить слишком много. Стали известны показатели xG Баварии и Динамо

Киевляне пропустили больше, чем мюнхенцы создали в теории

  • 30.09.2021 09:52
  • 820 просмотров
  • 2 комментария
Дали забить слишком много. Стали известны показатели xG Баварии и Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine

Накануне чемпион Украины киевское «Динамо» потерпел катастрофу в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов против «Баварии» (0:5), который состоялся в Мюнхене.

По ходу поединка «Бавария» нанесла по воротам украинской команды 22 удара, из которых 7 пришлись в створ. Показатель ожидаемых голов (xG) мюнхенцев составил 2,84.

«Динамо» за весь матч удалось нанести по воротам соперника только 5 ударов, из них 2 пришлись в створ. Показатель ожидаемых голов украинцев составил 0,36.

Отметим, что во вторник «Реал» нанес по воротам «Шерифа» 29 ударов (12 – в створ), показатель xG мадридцев составил 3,62, но «бланкос» все равно уступили чемпиону Молдовы на своем поле со счетом 1:2.

Источник — Wyscout

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 30.09.2021 10:03
    -1
    Дно. Тут добавить нечего
    Ссылка
    igogo
    igogo, 30.09.2021 09:58 (изменен)
    +1
    И теперь Динамо на 10-м месте в Бундеслиге! А там сейчас РБ Лейпциг и Боруссия Мхг.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности