Хавбек Бенфики: «В игре с Барселоной показали, чего мы стоим»

Один из лидеров «Бенфики» Рафа Силва прокомментировал разгром каталонской «Барселоны» (3:0) в поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Не считаю, что этот матч был трудным экзаменом. Это была очередная игра, которую мы хотели выиграть. Мы показали, чего стоим и на каком уровне хотим играть. «Барселона» — прекрасная команда, но нам нужно думать о себе и продолжать в том же духе», — сказал Силва.
«Бенфика» набрала 4 очка и занимает 2-е место в группе E. «Барселона» после двух матчей идет без очков на последнем месте в квартете.
Источник — УЕФА
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