Френки ДЕ ЙОНГ: «Я все еще верю, что мы можем выйти из группы»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки Де Йонг прокомментировал разгромное поражение от португальской «Бенфики» (0:3) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Впереди еще много матчей. Если выиграем их, у нас будут шансы. Я все еще верю, что мы можем выйти из группы. Мы должны продолжать борьбу, мы должны оставаться едиными и выбраться из этой ситуации. Единственный выход - упорно работать и держаться вместе», - сказал Де Йонг.
Источник — УЕФА
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