Френки ДЕ ЙОНГ: «Я все еще верю, что мы можем выйти из группы»

Хавбек «Барселоны» – о поражении от «Бенфики»

  • 30.09.2021 07:57
  • 779 просмотров
  • 3 комментария
Френки ДЕ ЙОНГ: «Я все еще верю, что мы можем выйти из группы»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки Де Йонг прокомментировал разгромное поражение от португальской «Бенфики» (0:3) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Впереди еще много матчей. Если выиграем их, у нас будут шансы. Я все еще верю, что мы можем выйти из группы. Мы должны продолжать борьбу, мы должны оставаться едиными и выбраться из этой ситуации. Единственный выход - упорно работать и держаться вместе», - сказал Де Йонг.

Источник — УЕФА

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    _NATSGUL_
    _NATSGUL_, 30.09.2021 08:24
    0
    Если оперативно поменяют тренера, то небольшой шанс появится, а с Куманом - в лучшем случае 3 место.
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    Westwood.
    Westwood., 30.09.2021 08:23
    0
    вопрос зачем что бы получить там 04 05
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    vladimirpa12
    vladimirpa12, 30.09.2021 08:19
    0
    Блажен, кто верует
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