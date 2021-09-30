Френки ДЕ ЙОНГ: «Я все еще верю, что мы можем выйти из группы»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки Де Йонг прокомментировал разгромное поражение от португальской «Бенфики» (0:3) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Впереди еще много матчей. Если выиграем их, у нас будут шансы. Я все еще верю, что мы можем выйти из группы. Мы должны продолжать борьбу, мы должны оставаться едиными и выбраться из этой ситуации. Единственный выход - упорно работать и держаться вместе», - сказал Де Йонг.