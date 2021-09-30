Серхио БУСКЕТС: «Мы не лучшим образом сыграли на обоих концах поля»

Полузащитник «Барселоны» – о разгромном поражении от «Бенфики»

  • 30.09.2021 07:19
  • 539 просмотров
  • 2 комментария
Серхио БУСКЕТС: «Мы не лучшим образом сыграли на обоих концах поля»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Бускетс

Хавбек каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал разгромное поражение от португальской «Бенфики» (0:3) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Трудно объяснить, где мы сейчас находимся. Выигрывает та команда, которая лучше играет как у тех, так и у других ворот. Мы не лучшим образом сыграли на обоих концах поля. Мы слишком быстро пропустили, затем играли неплохо, создавали моменты, но не забили. Если упускаешь свои шансы, соперник этим воспользуется», - сказал Бускетс.

Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Анатолий Басов
    online
    Анатолий Басов, 30.09.2021 07:52
    0
    Куман на выход
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    Artyom_I
    online
    Artyom_I, 30.09.2021 07:26
    0
    В середине поля сыграли здорово!
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