Серхио БУСКЕТС: «Мы не лучшим образом сыграли на обоих концах поля»

Хавбек каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал разгромное поражение от португальской «Бенфики» (0:3) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Трудно объяснить, где мы сейчас находимся. Выигрывает та команда, которая лучше играет как у тех, так и у других ворот. Мы не лучшим образом сыграли на обоих концах поля. Мы слишком быстро пропустили, затем играли неплохо, создавали моменты, но не забили. Если упускаешь свои шансы, соперник этим воспользуется», - сказал Бускетс.