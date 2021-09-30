Унаи ЭМЕРИ: «Мы можем собой гордиться»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в Лиге чемпионов.

«Несмотря на результат, мы можем гордиться собой. Мы приехали сюда, на матч с «МЮ», и могли победить. Мы должны были лучше сыграть в концовке.

Сегодня был непростой тест против фаворита группы. По нему мы могли увидеть, на каком уровне мы находимся. Эта команда взрослеет, но результаты все еще не приходят, мы должны сделать следующий шаг в развитии. Мы продолжим усердно работать и подойдем к матчу с «Янг Бойз» с положительным настроем», — рассказал Эмери.