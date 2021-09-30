К Шахтеру пришла подмога. Мораес прилетел в Киев

34-летний нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес вернулся в Киев из Бразилии, где он восстанавливался после тяжелой травмы колена, которую получил в апреле.

«Всем привет. У меня хорошее самочувствие, и я очень мотивирован. Очень хочу вернуться к тренировкам и играм», — сказал Мораес в киевском аэропорту.

Пока неизвестно, когда Мораес будет окончательно готов к возвращению на поле.

Ранее повреждение получил 20-летний форвард «Шахтера» Лассина Траоре.