К Шахтеру пришла подмога. Мораес прилетел в Киев

34-летний нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес вернулся в Киев из Бразилии, где он восстанавливался после тяжелой травмы колена, которую получил в апреле.
«Всем привет. У меня хорошее самочувствие, и я очень мотивирован. Очень хочу вернуться к тренировкам и играм», — сказал Мораес в киевском аэропорту.
Пока неизвестно, когда Мораес будет окончательно готов к возвращению на поле.
Ранее повреждение получил 20-летний форвард «Шахтера» Лассина Траоре.
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.