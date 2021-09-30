Мануэль НОЙЕР: «Нагельсманн внедряет свою философию в Баварии»

35-летний немецкий голкипер «Баварии» Мануэль Нойер на пресс-конференции после матча с «Динамо» (5:0) в Лиге чемпионов ответил на вопросы журналистов.

- Сегодня было два-три очень опасных момента, но вы спасли нашу команду.

- Мне импонирует, что наш тренер всегда хочет играть на ноль. Для команды всегда очень важно не только забивать, но и стабильно играть в обороне на ноль. Мы много работаем над этим на тренировках.

- Что нужно делать, чтобы команда продолжала добывать хорошие результаты?

- Самое главное, когда у тебя хорошие фазы, нужно, чтобы игроки были здоровы, чтобы было как можно меньше травм. Прежние неудачи были связаны именно с этим. Нужно, чтобы восстановление проходило хорошо. Когда у нас есть 20 и больше игроков, мы можем ставить высокие цели и думать про 1/8 финала Лиги чемпионов. В прошлых сезонах у нас в плей-офф всегда выпадали важные игроки.

- Какой Нагельсманн тренер?

- Мы общаемся с ним на одном уровне. Он не разделяет игроков. Он очень позитивный тренер. На тренировках всегда хочет играть с нами. С самого начала в «Баварии» Нагельсманн пытается внедрить свою философию. Он всегда все спокойно объясняет. Это хорошо для команды.

- Как объяснишь, что в конце наши фанаты постоянно выкрикивали имя Зюле, а не Левандовски или Сане?

- Это показывает, что они любят Зюле и хотят, чтобы он оставался в клубе. Это важный игрок для нас. В последних матчах он проделал очень хорошую работу на поле. Меня очень радует, что фанаты боготворят именно защитника.