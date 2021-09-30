Александр ТЫМЧИК: «Луческу сделает выводы и укажет нам на ошибки»

24-летний украинский защитник киевского «Динамо» Александр Тымчик на пресс-конференции после матча с «Баварией» (0:5) в Лиге чемпионов прокомментировал поражение от мюнхенцев.

- Конечно, мы расстроены этим поражением. Луческу сделает выводы и укажет нам на ошибки, из-за которых мы пропустили голы. Разберем игру и будем двигаться дальше.

- Было много брака. Это больше психология? «Динамо» U-19 сегодня показало, что может показывать качественный футбол с европейскими грандами.

- Было много брака, потому что соперник хорошо шел в прессинг. Хотели выходить из обороны с помощью комбинаций. Но особенно не получалось.