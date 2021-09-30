Александр ТЫМЧИК: «Луческу сделает выводы и укажет нам на ошибки»

Футболист «Динамо» прокомментировал разгром от мюнхенской «Баварии» (0:5)

  • 30.09.2021 03:25
  • 87 просмотров
  • 2 комментария
Александр ТЫМЧИК: «Луческу сделает выводы и укажет нам на ошибки»
© ФК Динамо Киев

24-летний украинский защитник киевского «Динамо» Александр Тымчик на пресс-конференции после матча с «Баварией» (0:5) в Лиге чемпионов прокомментировал поражение от мюнхенцев.

- Конечно, мы расстроены этим поражением. Луческу сделает выводы и укажет нам на ошибки, из-за которых мы пропустили голы. Разберем игру и будем двигаться дальше.

- Было много брака. Это больше психология? «Динамо» U-19 сегодня показало, что может показывать качественный футбол с европейскими грандами.
- Было много брака, потому что соперник хорошо шел в прессинг. Хотели выходить из обороны с помощью комбинаций. Но особенно не получалось.

Источник — Динамомания

(1 голос)

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Комментарии
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    Ser Maz
    online
    Ser Maz, 30.09.2021 04:12
    0
    Блин! Сколько это будет продолжаться? Пасы,назад ,пасы на вратаря. Они в футбол играют или что делают. Любой пас назад при нашей атаки ,приводит к провоцированному прессингу соперника. В результате чего забарный не знает ,что делать и отдает или ближнему или вратарю.а там выбивают и в аут или на соперника. Обрезки ,потери мяча при неточных пасах. А тут приходит Тимчик ,и говорит ,что выводы сделают. Так таких как он в течение многих лет столько уже приходило и выводы делают!! Любители,ни ударить ,ни огрызнуться.
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    Рожденные в Автобусе
    online
    Рожденные в Автобусе, 30.09.2021 03:55
    +2
    С такими игроками тренер бессилен...
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