Экс-игрок сборной Украины будет руководить Нивой в матче с Металлистом

Сергей Задорожный временно займет кресло главного тренера клуба

  • 30.09.2021 03:07
  • 197 просмотров
  • 1 комментарий
Экс-игрок сборной Украины будет руководить Нивой в матче с Металлистом
© ПФЛ. Сергей Задорожный

В среду, 29 сентября, в отставку ушли главный тренер тернопольской «Нивы» Игорь Климовский и его помощник Руслан Уманец.

К поединку 11 тура Первой лиги с «Металлистом», который состоится в субботу, 2 октября, «Ниву» будет готовить спортивный директор клуба, экс-игрок национальной сборной Украины Сергей Задорожный. Ранее он выступал за «Ниву» в качестве игрока и был ее главным тренером.

Что касается преемника Климовского, то сейчас клубное руководство ведет активные переговоры с несколькими потенциальными претендентами и надеется, что после возвращения «Нивы» из Харькова футболистам будет представлен новый главный тренер.

 «Нива» занимает 15-е место в Первой лиге, набрав 15 очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    Fanat230784
    Fanat230784, 30.09.2021 03:36
    0
    Взагалі то 6-те місце зараз займає Нива. Але в останніх матчах не було ні гри, ні результату. Якби так йшло далі то б точно місце в зоні вильоту займали б до кінця цього кола.
    Цікаво, хто стане наступним тренером команди.
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