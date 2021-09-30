Экс-игрок сборной Украины будет руководить Нивой в матче с Металлистом

В среду, 29 сентября, в отставку ушли главный тренер тернопольской «Нивы» Игорь Климовский и его помощник Руслан Уманец.

К поединку 11 тура Первой лиги с «Металлистом», который состоится в субботу, 2 октября, «Ниву» будет готовить спортивный директор клуба, экс-игрок национальной сборной Украины Сергей Задорожный. Ранее он выступал за «Ниву» в качестве игрока и был ее главным тренером.

Что касается преемника Климовского, то сейчас клубное руководство ведет активные переговоры с несколькими потенциальными претендентами и надеется, что после возвращения «Нивы» из Харькова футболистам будет представлен новый главный тренер.

«Нива» занимает 15-е место в Первой лиге, набрав 15 очков.