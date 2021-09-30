Жорже ЖЕЗУШ: «Бенфика очень хорошо сыграла в защите»

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш прокомментировал разгром каталонской «Барселоны» (3:0) в поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Я знал, что нам нужно забить больше одного мяча, чтобы победить «Барселону». Рассчитывал на пропущенный гол в сегодняшней игре, но мы очень здорово сыграли в защите», — сказал Жезуш после матча.