Жорже ЖЕЗУШ: «Бенфика очень хорошо сыграла в защите»

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш прокомментировал разгром каталонской «Барселоны» (3:0) в поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Я знал, что нам нужно забить больше одного мяча, чтобы победить «Барселону». Рассчитывал на пропущенный гол в сегодняшней игре, но мы очень здорово сыграли в защите», — сказал Жезуш после матча.
Источник — УЕФА
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