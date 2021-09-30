ГРОЗНЫЙ: «Молодежь Динамо увидела уровень, к которому нужно стремиться»

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный поделился впечатлениями о победе «Баварии» над киевским «Динамо» (5:0) в поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы видим пример футбола будущего. «Бавария» сейчас — лучшая в мире. Она играет как единое целое и почти без слабых мест. Что в этом позитивного для «Динамо»? То, что молодежь воочию увидела тот уровень, к которому нужно стремиться», — считает Грозный.