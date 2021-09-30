Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Даже после пятого гола нам хотелось забить еще»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над киевским «Динамо» (5:0) в поединке второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Мы уверены — и это каждый без исключения игрок — что хотим и способны добиваться большего. Даже после пятого гола нам хотелось забить еще.
Я доволен победой с крупным счетом — после быстро забитого мяча не всегда легко сохранять концентрацию внимания. Мы забивали на любой вкус, и при этом важно, что сами не пропустили», — сказал Нагельсманн после матча.
Источник — УЕФА
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