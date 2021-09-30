Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Даже после пятого гола нам хотелось забить еще»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над киевским «Динамо» (5:0) в поединке второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы уверены — и это каждый без исключения игрок — что хотим и способны добиваться большего. Даже после пятого гола нам хотелось забить еще.

Я доволен победой с крупным счетом — после быстро забитого мяча не всегда легко сохранять концентрацию внимания. Мы забивали на любой вкус, и при этом важно, что сами не пропустили», — сказал Нагельсманн после матча.