Оценки матча Бавария – Динамо. Героев у киевлян не нашлось

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 2-го тура ЛЧ

  • 30.09.2021 01:09
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Оценки матча Бавария – Динамо. Героев у киевлян не нашлось
© Getty Images/Global Images Ukraine

28 сентября в Мюнхене прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором «Бавария» разгромила киевское «Динамо» со счетом 5:0

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Лучшими стали игроки «Баварии» Роберт Левандовски, который оформил дубль, и Лерой Сане, отметившийся голом и результативной передачей (оба получили оценку 7.5). Киевляне провели неудачную игру и получили низкие оценки за матч в Мюнхене.

Оценки Sport.ua за матч «Бавария» – «Динамо» – 5:0:

 

Замены «Баварии»: Павар - 6,5; Мусиала - 6,5; Шупо-Мотинг  - 6,5; Сарр - б/о; Забитцер - б/о.

Замены «Динамо»: Шепелев - 5,5; Кендзера - 5,0; Караваев - 5,5; Супряга - 5,0.

Источник — Sport.ua

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