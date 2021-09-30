Лерой САНЕ: «В том эпизоде я даже и не бил по воротам Динамо»

Футболист «Баварии» прокомментировал победу над киевским клубом (5:0)

  • 30.09.2021 01:04
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Лерой САНЕ: «В том эпизоде я даже и не бил по воротам Динамо»
© Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний вингер мюнхенской «Баварии» Лерой Сане подвел итоги разгрома киевского «Динамо» (5:0) в поединке 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Я отыграл неплохо. Мы доминировали на поле и к тому же мало что позволили сопернику в обороне. По воротам в том эпизоде я даже и не бил, а хотел сделать навес. Чуть повезло, что моя техника в ту секунду меня подвела», — сказал Сане после матча.

Лерой вышел на поле в стартовом составе «Баварии», а на 74-й минуте сделал счет 4:0 в пользу своей команды.

Сане был признан лучшим игроком матча.

Источник — УЕФА

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