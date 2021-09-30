Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «В Бундеслиге Динамо было бы на 10-м месте»

«Динамо» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов уступило «Баварии» 0:5. Игру прокомментировал наставник мюнхенцев Юлиан Нагельсманн.

«Хорошо сыграли, все сделали игроки, что просил. Где бы «Динамо» было в Бундеслиге? 10-е место».

«Мы были очень мотивированным, поэтому шли вперед и хотели забить еще и еще. У нас все было по плану, и соперник сыграл так, как мы думали», - сказал Нагельсманн.