Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «В Бундеслиге Динамо было бы на 10-м месте»

Тренер коротко оценил крупную победу

  • 30.09.2021 00:20
  • 2542 просмотра
  • 25 комментариев
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «В Бундеслиге Динамо было бы на 10-м месте»
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«Динамо» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов уступило «Баварии» 0:5. Игру прокомментировал наставник мюнхенцев Юлиан Нагельсманн.

«Хорошо сыграли, все сделали игроки, что просил. Где бы «Динамо» было в Бундеслиге? 10-е место».

«Мы были очень мотивированным, поэтому шли вперед и хотели забить еще и еще. У нас все было по плану, и соперник сыграл так, как мы думали», - сказал Нагельсманн.

Источник — MEGOGO

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Хосе Карерас
    Хосе Карерас, 30.09.2021 01:10
    +1
    А Шериф на якому?Ще Циганика включіть, про рівень чемпіонату.Бо за його логікою чемпіонат Молдови сильніше УПЛ!
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    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 30.09.2021 01:06
    -1
    andyck06, 30.09.2021 00:56
    Не понимаю, чего так кротофилы раздухарились? Или забыли про 7:0 для Шахты на этом же стадионе?? Словоплеты, блин...
    Так мы играли в меньшенстве, а вы в полном составе. Прикинь сколько-бы вам залетело, если бы удалили Сидора за умышленную игру рукой???
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    .Zport
    online
    .Zport, 30.09.2021 01:04
    0
    andyck06, 30.09.2021 00:56
    Не понимаю, чего так кротофилы раздухарились? Или забыли про 7:0 для Шахты на этом же стадионе?? Словоплеты, блин...
    Днонецкие не любят обсуждать неудобные для них темы.
    Ссылка
    andyck06
    andyck06, 30.09.2021 00:56
    -1
    Не понимаю, чего так кротофилы раздухарились? Или забыли про 7:0 для Шахты на этом же стадионе?? Словоплеты, блин...
    Ссылка
    Volk
    Volk, 30.09.2021 00:55
    0
    Ссылка
    BekXan
    online
    BekXan, 30.09.2021 00:44
    +3
    С таким подходом к игре и показателями Луческу не доработает свой контракт.В выходные будет ещё серьёзная игра с Шахтой и если там такое же то ой ой ой
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 30.09.2021 00:44
    -2
    --smart--Forever, 30.09.2021 00:40
    Капец, теперь к динамо прилипнет новое ПОГОНЯЛО: 10-е место в бундеслиге

    Спасибо для тролинг, Юля!
    А ещё помню, что брякнули как-то про динамо: "какой-то пинкфлойд"
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    Face Control
    Face Control, 30.09.2021 00:41
    -1
    Ахахахахахахаахах, это ещё комплимент.
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 30.09.2021 00:40
    0
    Капец, теперь к динамо прилипнет новое ПОГОНЯЛО: 10-е место в бундеслиге

    Спасибо для тролинг, Юля!
    Ссылка
    alefteev77
    alefteev77, 30.09.2021 00:36
    +2
    Если бы ДК или ШД оказались в 2-ой бундеслиге не факт, чтобы они ее выиграли. Там такая конкуренция, что надо в каждом матче выкладываться.
    -
    Это в чемпионате Украине у ДК и ШД по 2-3 неформальных фарм-клуба, которые сильно не создают проблем. Теплые ванные в чемпионате Украины потом сказываются в Лиге Чемпионов.
    Ссылка
    Liverpool
    online
    Liverpool, 30.09.2021 00:33
    +1
    Динамо было бы в 3й лиге бундеса.. Он приукрасил своего соперника!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 30.09.2021 00:32
    +1
    Сейчас на этом месте RB Leipzi, а на 11-м Borussia Moenchengladbach которая уже играла с нашим клубом недавно.
    Ссылка
    Hedgehog.Serge
    Hedgehog.Serge, 30.09.2021 00:32
    +2
    Нагельсман, а раз у Барсы 3:0 выиграли, то она бы на 9-м месте в Бундеслиге была бы или всё же на 8-м???
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 30.09.2021 00:32
    -1
    ох и тролит
    Ссылка
    nicksaf
    online
    nicksaf, 30.09.2021 00:32
    -5
    Интересно узнать, а на каком месте в чемпионате Молдовы был бы ШД ? Вот какой интересный вопрос.
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 30.09.2021 00:31
    +1
    Пока в тренде шубная империя, 10-ое место в Германии, в Украине пока на 1-ом
    Ссылка
    rasta13
    online
    rasta13, 30.09.2021 00:31
    +4
    Наши парни не верят в свои силы как те кто играл за динамо при Лобановском.
    Ссылка
    Nadiia Shamli
    online
    Nadiia Shamli, 30.09.2021 00:30
    +2
    у динамо молодая команда, вот подрастут эти за пару сезонов, ии, потому другие будут расти и набираться еврокубкового опыта, и так цикл будет бесконечно повторятся
    Ссылка
    Zhorik678
    online
    Zhorik678, 30.09.2021 00:25
    -2
    на 10 месте только в первой лиге
    Ссылка
    Lion
    Lion, 30.09.2021 00:24
    +1
    Потролил...
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