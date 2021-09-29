ВИДЕО. Гнабри и Сане забили красивые голы. Динамо терпит фиаско в Мюнхене

29 сентября «Бавария» разгромно выиграла у киевлян матч 2-го тура ЛЧ

  • 29.09.2021 23:45
  • 1164 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Гнабри и Сане забили красивые голы. Динамо терпит фиаско в Мюнхене
© Getty Images/Global Images Ukraine. Серж Гнабри

29 сентября в Мюнхене проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Бавария» и «Динамо». 

Во втором тайме Серж Гнабри и Лерой Сане забили красивые голы.  Эрик Шупо-Мотинг поставил точку. «Динамо» терпит фиаско в Мюнхене (0:5).

ГОЛ! 3:0. Серж Гнабри, 68 мин.

ГОЛ! 4:0. Лерой Сане, 74 мин.

ГОЛ! 5:0. Эрик Шупо-Мотинг, 87 мин.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
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    Maxcrimea10
    Maxcrimea10, 30.09.2021 00:00
    0
    Сане навешивал если что)
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    manticora1990
    online
    manticora1990, 29.09.2021 23:58
    0
    Не понятно почему так мало накидали...
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