ВИДЕО. Гнабри и Сане забили красивые голы. Динамо терпит фиаско в Мюнхене

29 сентября в Мюнхене проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Бавария» и «Динамо».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Во втором тайме Серж Гнабри и Лерой Сане забили красивые голы. Эрик Шупо-Мотинг поставил точку. «Динамо» терпит фиаско в Мюнхене (0:5).
ГОЛ! 3:0. Серж Гнабри, 68 мин.
ГОЛ! 4:0. Лерой Сане, 74 мин.
ГОЛ! 5:0. Эрик Шупо-Мотинг, 87 мин.
Источник — Sport.ua
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