Заря – Рома. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч второго тура группового раунда Лиги конференций «Заря» – «Рома».

«Приезд в Украину «особенного» португальского именитого тренера Жозе Моуринью во главе знаменитой «Ромы» - это большущее событие. В Запорожье приедут истинные поклонники футбола, чтобы воочию увидеть это футбольное пиршество. Тем более «Заря» будет играть после двух уверенных побед над «Черноморцем» (3:0) и «Днепром-1» (4:0) и находится в приподнятом настроении. Луганская команда желает продолжить свою победную поступь.

У римлян противоположное настроение. В новом сезоне «Рома» дважды обыграла в квалификации еврокубков «Трабзонспор». Затем она победила в трех стартовых матчах Серии А и разгромила софийский ЦСКА (5:1) в матче Лиги конференций. Моуриню был на коне, а фанаты были вне себя от радости. Но неожиданно римляне уступили «Вероне» (2:3), а затем после победы над «Удинезе» «джаллоросси» в рамках дерби проиграли «Лацио» (2:3). Я смотрел дерби. «Лацио» выглядел интереснее и разнообразнее.

У «Ромы» очевидные проблемы в обороне. Большинство защитников допускают ошибки в простых ситуациях, стараясь выйти из-под прессинга через пас. Удивительно, что занервничал даже хладнокровный вратарь сборной Португалии Руй Патрисиу. Да, римлянам очень не хватает Спинаццолы, который травмировался на Евро. Пропускал дерби из-за дисквалификации Пеллегрини. Но играл с «Лацио» молодой Дзаньоло, игра которого мне очень нравится. Но во втором тайме его заменили из-за травмы. Это серьезно ослабит атаку «Ромы».

Уверен, что после такого Моуринью захочет вернуться из Запорожья в Рим в позитивном настроении. Но хочу отметить то, что многие клубы топ-5 чемпионатов Европы отдают предпочтение внутренним лигам. По этой причине они часто терпят фиаско на евроарене. Но я не сомневаюсь, что сейчас римляне очень амбициозны, мобилизованы, расстроены и опасны. Но им не повезло, так как «Заря» очень играющая команда с квалифицированными футболистами, длинной скамейкой запасных, а также с желанием победить гранда, показав лучшие качества.

Многие, читая мою аналитику, думают, что я фантазирую и придумываю то, чего вообще не может быть. Я готов этим людям ответить. Это спорт, где обычно побеждает не тот, кто может, а тот, кто хочет и прикладывает для этого больше усилий. Также я тренер и поэтому обязан всегда поддерживать своих коллег по ремеслу и все наши украинские команды, включая сборные. Это всегда придает футболистам, тренерам, командам дополнительную мотивацию и силы. Я не сторонник угадывания результатов. Я делюсь с вами с позиции тренера всеми аспектами, сопровождающими этот матч. Я не сомневаюсь, что тренерский штаб «Зари» очень скрупулезно и детально разложил на молекулы игру «Ромы» и донес это футболистам.

Осталось только реализовать выбранный план на игру. Важно не бояться названия клуба и его футболистов и экстраординарного Жозе. Важно верить в себя и в свои силы. Есть хорошая пословица. Победив себя, победишь всех. Нужно сделать усилия над собой в интересах командного результата. Нужно понять, что там такие же футболисты, как в «Заре». Не верите? Тогда вот аргумент. Один из лидеров команды Генрих Мхитарян не так давно играл в донецком «Металлурге», а форвард Эльдор Шомуродов выступал в чемпионате Узбекистана за «Бунедкор», а также играл за «Ростов». Да, они хорошие футболисты. Но у «Зари» тоже хорошие футболисты, которые могут достойно играть и добиваться результата в матчах с любым соперником. Я лично уверен, что «Заря» нас всех порадует. Давайте все вместе поддержим ее», - сказал Грозный.

Матч «Заря» – «Рома» состоится 30-го сентября. Начало встречи в 19:45.