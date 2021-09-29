Юрий ВЕРНИДУБ: «Шериф там, где и должен быть. И мы это заслужили»

Украинский тренер рассказал о победе и подарке от Андрея Лунина

  • 29.09.2021 20:31
  • 711 просмотров
  • 3 комментария
Юрий ВЕРНИДУБ: «Шериф там, где и должен быть. И мы это заслужили»
© FC Sheriff

Наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб оценил слова известного в прошлом футболиста Дирка Кюйта, который ранее говорил, что командам вроде «Шерифа» не место в Лиге чемпионов.

Вчера команда обыграла «Реал», а до того одолела «Шахтер».

«Эмоции такие, что не передать. Ребята полностью выложились. Тот же Дирк Кюйт, то, что он сказал, думаю, он поторопился. Мы там, где мы должны быть. И мы это заслужили».

«Да, это самый большой матч в моей карьере».

«Футболка Модрича? Благодаря Андрею Лунину я получил футболку Луки Модрича для внука, он договорился», - сказал Вернидуб.

Источник — Moldfootball.com

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    baich
    online
    baich, 29.09.2021 20:37
    0
    Пока везет, с шахтой 2 удара и 2 гола, с реалом 3 удара и 2 гола. Так будет не всегда
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    baich
    online
    baich, 29.09.2021 20:36
    0
    Как пропустят первыми там и посмотрим на что они заслуживают. А пока игра в автобус, как всегда у Вернидуба
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    Holiday
    Holiday, 29.09.2021 20:32
    0
    Повторите путь Мёнхенгладбаха. А может и нет. Жду 4 поражения далее.
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