Юрий ВЕРНИДУБ: «Шериф там, где и должен быть. И мы это заслужили»

Наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб оценил слова известного в прошлом футболиста Дирка Кюйта, который ранее говорил, что командам вроде «Шерифа» не место в Лиге чемпионов.

Вчера команда обыграла «Реал», а до того одолела «Шахтер».

«Эмоции такие, что не передать. Ребята полностью выложились. Тот же Дирк Кюйт, то, что он сказал, думаю, он поторопился. Мы там, где мы должны быть. И мы это заслужили».

«Да, это самый большой матч в моей карьере».

«Футболка Модрича? Благодаря Андрею Лунину я получил футболку Луки Модрича для внука, он договорился», - сказал Вернидуб.