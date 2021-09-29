Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Хочу, чтобы Марлос остался. Он нужен Шахтеру»

Тренер ждет подписания нового контракта

  • 29.09.2021 20:10
  • 1382 просмотра
  • 2 комментария
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Хочу, чтобы Марлос остался. Он нужен Шахтеру»
© shakhtar.com

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассчитывает, что хавбек Марлос продлит контракт, который завершается в декабре.

«Насколько я знаю, «Шахтер» хочет, чтобы Марлос остался. Я этого хочу, потому что считаю Марлоса ключевым игроком. И надеюсь, что он продлит контракт».

«Сейчас он нужен нам как никогда», - считает Де Дзерби.

Сам Марлос отметил, что переговоры продолжаются.

Источник — Sportarena

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    johndow
    online
    johndow, 29.09.2021 20:22
    -1
    здун еще тот...
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    MaKs777_pasiv_foreve
    MaKs777_pasiv_foreve, 29.09.2021 20:22
    +1
    Мне Марлос очень нравится, и вообще все смуглые футболисты.
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