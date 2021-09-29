Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Хочу, чтобы Марлос остался. Он нужен Шахтеру»

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассчитывает, что хавбек Марлос продлит контракт, который завершается в декабре.
«Насколько я знаю, «Шахтер» хочет, чтобы Марлос остался. Я этого хочу, потому что считаю Марлоса ключевым игроком. И надеюсь, что он продлит контракт».
«Сейчас он нужен нам как никогда», - считает Де Дзерби.
Источник — Sportarena
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