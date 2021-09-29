Марлос не готов уйти из Шахтера в Металлист

Хавбек не хочет возвращаться в харьковскую команду

  • 29.09.2021 19:05
  • 5190 просмотров
  • 7 комментариев
Марлос не готов уйти из Шахтера в Металлист
© shakhtar.com

Полузащитник «Шахтера» Марлос не исключил, что еще может продлить контракт с клубом, но в «Металлист», где он начинал карьеру в Украине, не вернется.

«Будем продолжать переговоры. Посмотрим, удастся ли остаться в команде. Вернуться в «Металлист»? «Металлист» я очень люблю и болею за него».

«Но я верю, что моя жизнь - в «Шахтере». И я верю, что если и уйду, то только к себе домой - в Бразилию», - сказал Марлос.

Контракт игрока завершается в декабре.

Источник — Sportarena

(24 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Nadiia Shamli
    online
    Nadiia Shamli, 29.09.2021 20:11
    -3
    OKs100, 29.09.2021 19:49
    33 года, это самый пик физической выносливости человека, но у футболе упорно всем кому за 33 отправляют на пенсию, хотя уже сейчас Роналду и Ибрагимович стыдят этот стереотип.
    Роналду на допинге очевидно же, как и Месси. на их нарушения можно закрывать глаза, потому как они развивают футбол.
    Ссылка
    OKs100
    OKs100, 29.09.2021 19:49
    +1
    33 года, это самый пик физической выносливости человека, но у футболе упорно всем кому за 33 отправляют на пенсию, хотя уже сейчас Роналду и Ибрагимович стыдят этот стереотип.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 29.09.2021 19:34
    0
    Легенда.
    Ссылка
    dgo ukuran
    dgo ukuran, 29.09.2021 19:27
    0
    Комментарий свернут. Показать
    ничего страшного в обновлении команды нету, Тайсон ушёл и хуже не стало. А Марлосу спс за все игры в Украине.
    Ссылка
    dgo ukuran
    dgo ukuran, 29.09.2021 19:26
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    ona_proigraet, 29.09.2021 19:09
    продлили бы контракт на год, хуже не стало бы. Такой игрок даже в своем возрасте в украинском чемпионате не потеряется. Может, Ахметов, задумается
    на полгода максимум, и то только если выйдут в евровесну. на год уже лишним будет, основное трансферное окно летом, нужно будет купить кого-то для обновления команды.
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    Calm
    Calm, 29.09.2021 19:17
    -4
    А если 3 миллиона в год!?))
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    ona_proigraet
    online
    ona_proigraet, 29.09.2021 19:09
    +3
    продлили бы контракт на год, хуже не стало бы. Такой игрок даже в своем возрасте в украинском чемпионате не потеряется. Может, Ахметов, задумается
    Ссылка
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