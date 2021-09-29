Марлос не готов уйти из Шахтера в Металлист

Полузащитник «Шахтера» Марлос не исключил, что еще может продлить контракт с клубом, но в «Металлист», где он начинал карьеру в Украине, не вернется.

«Будем продолжать переговоры. Посмотрим, удастся ли остаться в команде. Вернуться в «Металлист»? «Металлист» я очень люблю и болею за него».

«Но я верю, что моя жизнь - в «Шахтере». И я верю, что если и уйду, то только к себе домой - в Бразилию», - сказал Марлос.

Контракт игрока завершается в декабре.