ФОТО. Де Дзерби, Срна и футболисты Шахтера проведали травмированного Траоре

Форвард «горняков» получил травму в поединке Лиги чемпионов с «Интером»

  • 29.09.2021 19:35
  • 1961 просмотр
  • 1 комментарий
ФОТО. Де Дзерби, Срна и футболисты Шахтера проведали травмированного Траоре
© ФК Шахтер Донецк. Лассина Траоре

20-летний нападающий «Шахтера» Лассина Траоре получил повреждение в поединке группового этапа Лиги чемпионов против «Интера» (0:0) и покинул поле на носилках еще в первом тайме.

В ближайшее время футболисту предстоит операция.

Траоре в больнице проведали главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби, директор клуба по футболу Дарио Срна, а также футболисты Марлон и Алан Патрик.

Источник — Instagram

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 29.09.2021 19:48
    +3
    Лучшие!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности