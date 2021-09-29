ФОТО. Де Дзерби, Срна и футболисты Шахтера проведали травмированного Траоре

20-летний нападающий «Шахтера» Лассина Траоре получил повреждение в поединке группового этапа Лиги чемпионов против «Интера» (0:0) и покинул поле на носилках еще в первом тайме.
В ближайшее время футболисту предстоит операция.
Траоре в больнице проведали главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби, директор клуба по футболу Дарио Срна, а также футболисты Марлон и Алан Патрик.
Источник — Instagram
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