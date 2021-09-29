Первая лига. Разгром от Металлиста, «пивовары» остановили Полесье

Сразу отметим, что два поединка этого тура не состоялись: матч между «Краматорском» и «Волынью» был перенесен из-за вспышки коронавируса у краматорской команды, а встреча «Олимпик» - «ВПК-Агро» была перенесена на позднюю дату в связи с тем, что ни у одной из команд не было возможности принять поединок на домашнем стадионе.

В четырех встречах были зафиксированы победы гостей, две из которых разгромные. Также стоит добавить, что только одна домашняя команда забила и то только один гол. «Полесье» Юрия Калитвинцева на своем поле достаточно неожиданно уступило «Оболони», которая отгрузила претенденту на повышение в классе четыре мяча.

Матч «Агробизнеса» и «Подолья» завершился вничью 0:0. К слову, хмельницкая команда не проигрывает уже четвертый матч кряду. Также вничью 0:0 сыграли «Горняк-Спорт» и «Ужгород». Интересно, что команда из Горишних Плавней не забивает мячи уже третий тур кряду. А для «Ужгорода» это второй добытое очков в сезоне. К слову, закарпатцы впервые в сезоне ушли с поля без пропущенного гола. Возможно, на такой результат повлиял даже тот факт, что совсем недавно «Ужгород» укрепил ряды обороны Александром Аксеновым, который перешел в закарпатскую команду из литовской «Банги».

Центральный матч тура состоялся в Кривом Роге, где «Кривбасс» принимал «Металлист». Первую половину встречи выиграли харьковчане с минимальным перевесом после автогола Ивана Зотько. Во второй половине поединка «Металлист» оставил свои автографы в воротах криворожан четыре раза. Интересно, что забивали исключительно легионеры. Дубль в свой актив записал Пейшоту, еще по одному мячу забили Харрис и Балули.

Добавим, что с 65-й минуты «Кривбасс» играл в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Владимир Заименко после того, как мяч после удара Харриса попал ему в руку. За это нарушение правил был назначен пенальти, который реализовал Балули. «Металлист» победил со счетом 5:0 в центральном матче не только тура, но, наверное, и первого круга. После этого поединка у футболистов «Кривбасса» состоялся жесткий разговор на повышенных тонах с фанатами криворожской команды.

Дмитрий КОТКОВ

Первая лига. 10-й тур

25 сентября

«Агробизнес» - «Подолье» - 0:0

26 сентября

«Горняк-Спорт» - «Ужгород» - 0:0

«Кривбасс» - «Металлист» - 0:5

«Полесье» - «Оболонь» - 1:4

27 сентября

«Кремень» - «Альянс» - 0:1

«Нива» - «Прикарпатье» - 0:2

«Олимпик» - «ВПК-Агро» - перенесен

«Краматорск» - «Волынь» - перенесен

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВОЙ ЛИГИ