Витиньо мог перейти в Шахтер

Бразильского хавбека предлагали донецкому клубу

  • 29.09.2021 16:58
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  • 1 комментарий
Витиньо мог перейти в Шахтер
© ФК Динамо Киев. Витиньо

В переходе бразильского полузащитника «Атлетико Парананэнсе» Витиньо в киевское «Динамо» также принимал участие бразильский агент Франк Хенуда, который работает в тесном сотрудничестве с главным тренером киевлян Мирчей Луческу.

При участии бразильца Хенуды несколько лет назад в донецкий «Шахтер» были осуществлены трансферы Дугласа Косты и Алекса Тейшерйры. Мог Витиньо оказаться и в донецком клубе, но в итоге бразилец подписал контракт с «Динамо».

В случае удачного выступления в киевском клубе, Хенуда может получить до одного миллиона долларов премии, 50 процентов из которых в качестве бонуса может также получить главный тренер киевлян Мирча Луческу.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    DIiMax2
    DIiMax2, 29.09.2021 17:29
    0
    Ніколи не пізно звалить з динамо в шахтар
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