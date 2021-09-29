Витиньо мог перейти в Шахтер

В переходе бразильского полузащитника «Атлетико Парананэнсе» Витиньо в киевское «Динамо» также принимал участие бразильский агент Франк Хенуда, который работает в тесном сотрудничестве с главным тренером киевлян Мирчей Луческу.
При участии бразильца Хенуды несколько лет назад в донецкий «Шахтер» были осуществлены трансферы Дугласа Косты и Алекса Тейшерйры. Мог Витиньо оказаться и в донецком клубе, но в итоге бразилец подписал контракт с «Динамо».
В случае удачного выступления в киевском клубе, Хенуда может получить до одного миллиона долларов премии, 50 процентов из которых в качестве бонуса может также получить главный тренер киевлян Мирча Луческу.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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