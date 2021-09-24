Агент: «Луческу лично хотел видеть Витиньо в Динамо»

Украинский агент Константин Сосенко, который является создателем футбольного агентства KS-CONSULTORIA DE FUTEBOL, рассказал переходе бразильского полузащитника Витиньо в «Динамо».

«Динамо» к этому футболисту конкретный интерес проявило в июле, а я и мои бразильские партнеры за ним следили с сентября прошлого года. Все это время бразилец прогрессировал, прибавлял, став в 22 года одним из лидеров «Атлетико». Когда стало известно, что «Динамо» заинтересовано в поиске левого вингера, мы предложили киевлянам этого бесспорно талантливого и очень интересного футболиста.

Хотел ли Мирча Луческу лично видеть Витиньо в киевском «Динамо»? Безусловно. Уже через сутки, после того как была предложена кандидатура Витиньо, нам дали «зеленый свет» на приглашение этого игрока в «Динамо». Мирча Луческу его знал и лично хотел пригласить в состав чемпионов Украины», - сказал Сосенко.