МАРЛОН: «Интеру повезло»

Защитник «Шахтера» – о ничьей с чемпионом Италии

  • 29.09.2021 15:55
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  • 5 комментариев
МАРЛОН: «Интеру повезло»
© ФК Шахтер Донецк. Марлон

Защитник донецкого «Шахтера» Марлон прокомментировал ничью с миланским «Интером» (0:0) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

– Марлон, как считаешь, равный ли был матч?
– Думаю, мы заслуживали большего. Провели хорошую игру, достойно себя показывали и с мячом, и без, создали много моментов. Остается немного горький привкус, потому что могли и победить, но сейчас нужно поднять голову и сконцентрироваться на следующей игре.

– Все бились и работали как один механизм?
– Не только сейчас, но и в других поединках. Мы проводим достойные матчи и добиваемся положительных результатов. Хотя, конечно, хотим всегда выигрывать – и тренер этого ждет, и мы! Будем продолжать в том же духе и побеждать в следующих матчах.

– Было много моментов. Что с реализацией?
– Так происходит в футболе. Думаю, «Интеру» также немного повезло: подача, удар – и центральный защитник соперника выбивает мяч фактически с линии. Мы немного недовольны результатом, потому что играли очень хорошо.

– В последние 10 минут немного подсели. Андрей Пятов в концовке выручил?
– Именно! У нас отличные вратари – Пятов, Трубин, Шевченко. Ребята действительно очень помогают. Команда играла хорошо, Андрей также провел отличный поединок: когда было нужно, его было видно. И вот так – как один механизм, с единой идеей – мы должны играть и побеждать.

– У «Шахтера» и «Интера» одинаковое количество очков. Группа будет непредсказуемой до самого конца?
– Думаю, нас удивит конечный результат. Надеюсь, «Шахтер» останется.

– Сил моральных и физических на «Динамо» в достатке?
– Вне всяких сомнений! В классико мы всегда находим в себе силы, даже если их немного осталось. Будем работать на тренировках и готовиться к этой большой игре.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Bosh1908
    online
    Bosh1908, 29.09.2021 16:46
    +1
    Може хвате смішити всіх вже? Скажи правду, один бал взяли і добре, до тебе хоч повага якась буде.
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    olex.mykhailov
    olex.mykhailov, 29.09.2021 16:29
    +3
    То як Марлон в деяких моментах привозив, то хай скаже спасибі, що Інтер цими привозами не скористався!
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    zzg77
    online
    zzg77, 29.09.2021 16:24
    +5
    Если по-честному, то повезло Шахтёру, так у Интера было больше голевых моментов, особенно в конце матча. Спасибо Пятову!!!
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    cooperchack
    cooperchack, 29.09.2021 16:22
    +6
    Еле жопу унесли и ещё умничает.
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    Serg Wojcev
    Serg Wojcev, 29.09.2021 16:00
    +6
    насмешил еле отскочили
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