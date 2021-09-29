МАРЛОН: «Интеру повезло»

Защитник донецкого «Шахтера» Марлон прокомментировал ничью с миланским «Интером» (0:0) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

– Марлон, как считаешь, равный ли был матч?

– Думаю, мы заслуживали большего. Провели хорошую игру, достойно себя показывали и с мячом, и без, создали много моментов. Остается немного горький привкус, потому что могли и победить, но сейчас нужно поднять голову и сконцентрироваться на следующей игре.

– Все бились и работали как один механизм?

– Не только сейчас, но и в других поединках. Мы проводим достойные матчи и добиваемся положительных результатов. Хотя, конечно, хотим всегда выигрывать – и тренер этого ждет, и мы! Будем продолжать в том же духе и побеждать в следующих матчах.

– Было много моментов. Что с реализацией?

– Так происходит в футболе. Думаю, «Интеру» также немного повезло: подача, удар – и центральный защитник соперника выбивает мяч фактически с линии. Мы немного недовольны результатом, потому что играли очень хорошо.

– В последние 10 минут немного подсели. Андрей Пятов в концовке выручил?

– Именно! У нас отличные вратари – Пятов, Трубин, Шевченко. Ребята действительно очень помогают. Команда играла хорошо, Андрей также провел отличный поединок: когда было нужно, его было видно. И вот так – как один механизм, с единой идеей – мы должны играть и побеждать.

– У «Шахтера» и «Интера» одинаковое количество очков. Группа будет непредсказуемой до самого конца?

– Думаю, нас удивит конечный результат. Надеюсь, «Шахтер» останется.

– Сил моральных и физических на «Динамо» в достатке?

– Вне всяких сомнений! В классико мы всегда находим в себе силы, даже если их немного осталось. Будем работать на тренировках и готовиться к этой большой игре.