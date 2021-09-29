Обещанного пришлось ждать год. Рух получил премию за ничью с Шахтером

Львовские футболисты получили 200 тысяч долларов перед матчем с «Динамо»

  • 29.09.2021 15:34
  • 1091 просмотр
  • 3 комментария
Обещанного пришлось ждать год. Рух получил премию за ничью с Шахтером
© ФК Шахтер Донецк

Львовский «Рух» на прошлой неделе получил премиальные, которые ему причитались за результат годичной давности. Тогда дебютант УПЛ отобрал очки у донецкого «Шахтера» сыграв с «горняками» вничью.

Один из главных конкурентов донетчан за эту ничью обещал футбольному клубу «Рух» премиальные за положительный результат в игре с «Шахтером» (1:1).

Обещание было выполнено и на прошлой неделе, за несколько дней до матча девятого тура УПЛ против «Динамо», львовяне получили премиальные в размере 200 тысяч долларов на команду.

Добавим, что в нынешнем чемпионате после девяти туров «Динамо» занимает первое место, имея в активе 25 очков. У донецкого «Шахтера» вторая позиция в УПЛ и 22 очка.

В 10-м туре УПЛ «Динамо» и «Шахтер» сыграют в «класико». Матч состоится третьего октября в Киеве.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 29.09.2021 15:47
    0
    А в этом году никого мотивировать не будут, потому что прямой путевки нет? Но там все-таки путь с первого места в квале чемпионов полегче будет, этот бред Суркисов и Ахметовых не кончится никогда.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 29.09.2021 15:40
    -1
    Sasha_Kup, 29.09.2021 15:38
    Прикольно..дать денег команде, с которой ты играешь за день до игры..Совпадение?? Не думаю...)))))))
    Ссылка
    Sasha_Kup
    online
    Sasha_Kup, 29.09.2021 15:38
    +3
    Прикольно..дать денег команде, с которой ты играешь за день до игры..Совпадение?? Не думаю...)))))))
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