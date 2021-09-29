Обещанного пришлось ждать год. Рух получил премию за ничью с Шахтером

Львовский «Рух» на прошлой неделе получил премиальные, которые ему причитались за результат годичной давности. Тогда дебютант УПЛ отобрал очки у донецкого «Шахтера» сыграв с «горняками» вничью.

Один из главных конкурентов донетчан за эту ничью обещал футбольному клубу «Рух» премиальные за положительный результат в игре с «Шахтером» (1:1).

Обещание было выполнено и на прошлой неделе, за несколько дней до матча девятого тура УПЛ против «Динамо», львовяне получили премиальные в размере 200 тысяч долларов на команду.

Добавим, что в нынешнем чемпионате после девяти туров «Динамо» занимает первое место, имея в активе 25 очков. У донецкого «Шахтера» вторая позиция в УПЛ и 22 очка.

В 10-м туре УПЛ «Динамо» и «Шахтер» сыграют в «класико». Матч состоится третьего октября в Киеве.