Олег ШЕЛАЕВ: «Шахтер и Интер не наиграли на победу»

Противостояние в групповом турнире Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Интером» закончилось вничью (0:0).

Экс-полузащитник национальной сборной Украины Олег Шелаев рассказал кто, по ему мнению, был ближе к победе.

«Каждая из команд продемонстрировала тот футбол, который от нее ожидали. Думаю, специалисты, болельщики остались довольны увиденным. Что касается меня, то больше понравился второй тайм в исполнении «Шахтера».

Необходимо выделить Педриньо, который запомнился креативными действиями, и Андрея Пятова, дважды спасавшего хозяев от неприятностей.

В целом, ничья - справедливый итог, соперники не наиграли на победу.

Что дальше? После побед «Шерифа», которые уже нельзя назвать сенсационными, ситуация в группе, где выступает «Шахтер», очень запутанная. И даже «гроза авторитетов» - «Шериф» еще ничего себе не гарантировал», - сказал Шелаев.