Виталий МИКОЛЕНКО: «Нет никакого страха перед Баварией»

Защитник «Динамо» – о предстоящем матче в Лиге чемпионов

  • 29.09.2021 13:39
  • 510 просмотров
  • 4 комментария
Виталий МИКОЛЕНКО: «Нет никакого страха перед Баварией»
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов против немецкой «Баварии».

«Не скажу, что страшно. Это праздник футбола. Мы играем в лучшей лиге мира. Это праздник для нас. Это больше радость. Нет никакого страха.

Как и все немецкие команды, они играют в силовой футбол, вертикально все время бегут. Мы смотрели матч с «Бохумом». 7:0, 86-я минута, а они при таком счете все равно бежали забивать, все неслись. Это видно, что немецкий футбол», - сказал Миколенко.

Матч «Бавария» – «Динамо» состоится в среду, 29 сентября. Начало в 22:00 по Киеву.

Источник — Бомбардир

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Евгений Королев
    online
    Евгений Королев, 29.09.2021 14:22
    0
    Почему же наши ногомячисты не носятся до финального свистка? 1-0 после первого тайма если выигрывают то весь второй на удержание играют
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    Burevestnik
    Burevestnik, 29.09.2021 14:16
    0
    если выиграют, то сразу улучшится благосостояние всех пенсионеров в Украине!!!
    а если нет - то нет.
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    umnuy2
    umnuy2, 29.09.2021 14:02
    0
    Tka4enko_855, 29.09.2021 13:57
    А какой страх. Когда понимаешь что очко будет трещать!
    я вообще бы на его месте молчал...праздник футбола
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    Tka4enko_855
    online
    Tka4enko_855, 29.09.2021 13:57
    +3
    А какой страх. Когда понимаешь что очко будет трещать!
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