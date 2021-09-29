Виталий МИКОЛЕНКО: «Нет никакого страха перед Баварией»

Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов против немецкой «Баварии».

«Не скажу, что страшно. Это праздник футбола. Мы играем в лучшей лиге мира. Это праздник для нас. Это больше радость. Нет никакого страха.

Как и все немецкие команды, они играют в силовой футбол, вертикально все время бегут. Мы смотрели матч с «Бохумом». 7:0, 86-я минута, а они при таком счете все равно бежали забивать, все неслись. Это видно, что немецкий футбол», - сказал Миколенко.

Матч «Бавария» – «Динамо» состоится в среду, 29 сентября. Начало в 22:00 по Киеву.