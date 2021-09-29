Марченко во второй раз в сезоне выиграл матч в основе турнира ATP

Илья пробился во второй раунд на соревнованиях в Софии

  • 29.09.2021 13:44
  • 478 просмотров
  • 2 комментария
Марченко во второй раз в сезоне выиграл матч в основе турнира ATP
© Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№151 ATP) продолжил победную серию на хардовом турнире ATP 250 в Болгарии.
 
В первом круге основы украинец, который стартовал в квалификации, одолел Андреаса Сеппи из Италии (№95 ATP).
 
София. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Андреас Сеппи (Италия) – 6:4, 6:2
 
Во втором круге основы Марченко сыграет с восьмым сеяным Джоном Миллменом из Австралии (№55 ATP).
 
Отметим, что на соревнованиях в Болгарии Илья обыграл уже двух соперников из первой сотни. До этого в сезоне была лишь одна такая победа при пяти поражениях.

Ранее в 2021 году украинец пробился во второй круг на соревнованиях в Лос-Кабосе.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    online
    Spectra, 29.09.2021 14:01
    +3
    Супер молодец, единственный пока что из наших кто может поиграть в ATP, дальше Миллман, с которым можно и нужно играть, надо набирать форму на сборную
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    maksimisgreat
    online
    maksimisgreat, 29.09.2021 13:49
    +2
    Красавчик. Илья на подъёме сейчас.
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