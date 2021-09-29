Марченко во второй раз в сезоне выиграл матч в основе турнира ATP

Украинский теннисист Илья Марченко (№151 ATP) продолжил победную серию на хардовом турнире ATP 250 в Болгарии.



В первом круге основы украинец, который стартовал в квалификации, одолел Андреаса Сеппи из Италии (№95 ATP).



София. Первый круг

Илья Марченко (Украина) – Андреас Сеппи (Италия) – 6:4, 6:2



Во втором круге основы Марченко сыграет с восьмым сеяным Джоном Миллменом из Австралии (№55 ATP).



Отметим, что на соревнованиях в Болгарии Илья обыграл уже двух соперников из первой сотни. До этого в сезоне была лишь одна такая победа при пяти поражениях.

Ранее в 2021 году украинец пробился во второй круг на соревнованиях в Лос-Кабосе.