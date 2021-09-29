Марченко во второй раз в сезоне выиграл матч в основе турнира ATP

Украинский теннисист Илья Марченко (№151 ATP) продолжил победную серию на хардовом турнире ATP 250 в Болгарии.
В первом круге основы украинец, который стартовал в квалификации, одолел Андреаса Сеппи из Италии (№95 ATP).
София. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Андреас Сеппи (Италия) – 6:4, 6:2
Во втором круге основы Марченко сыграет с восьмым сеяным Джоном Миллменом из Австралии (№55 ATP).
Отметим, что на соревнованиях в Болгарии Илья обыграл уже двух соперников из первой сотни. До этого в сезоне была лишь одна такая победа при пяти поражениях.
Ранее в 2021 году украинец пробился во второй круг на соревнованиях в Лос-Кабосе.
Источник — Sport.ua
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