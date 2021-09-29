Григорий СУРКИС: «Верю в гениальность Лобановского и Луческу»

Почетный член УЕФА Григорий Суркис сравнил нынешнего наставника «Динамо» Мирчу Луческу с легендарным тренером киевлян Валерием Лобановским.
«Каждый тренер, наверное, хочет побеждать. Но не каждый имеет общий интеллект, не только футбольный. Лобановский и Луческу отличаются от других тренеров именно тем, что у них есть тот потенциал, который касается жизненных обстоятельств, того, как нужно общаться с игроками и давать им возможность не просто поверить в то, что возможно сделать невозможное, а на поле демонстрировать не только желание, но и то, что тренерский штаб делает перед матчем и в тренировочном процессе.
Наверное, в этом сезоне вообще впервые команда провела такое количество спаррингов на сборах. Я верю в тренера и тренерский штаб, верю в гениальность Лобановского и Луческу», – сказал Григорий Суркис.
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Источник — Бомбардир
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