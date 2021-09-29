Игорь СУРКИС: «Мы хотим купить футболистов, а Луческу не хочет»

Президент «Динамо» Игорь Суркис поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов против «Баварии».



- Мы посоветовались с Григорием Михайловичем и решили, что нужно поехать. Еще есть группа поддержки. Когда представляю, какой будет тяжелый матч – решили поддержать команду.



Настроение нормальное. Играем в ЛЧ с одной из лучших команд в мире. Сумасшедший опыт все равно будет. А до матча 50 на 50.



- Почему такой перепад в уровне? Раньше могли же мы с «Баварией» играть, а сейчас тяжело очень.

- Футбол стал немного другой. Тогда таких денег не было в футболе. Футболистов не покупали по 200 млн. Разные бюджеты. Раньше можно было хоть как-то комплектоваться. Никто даже не мог подумать, что люди будут вкладывать в футболистов такие деньги, такие зарплаты платить. Это играет огромную роль. Но надо воспитывать поколение бойцов, своих футболистов. Подчеркиваю – своих футболистов. Тратить деньги в украинских футболистов, вкладывать деньги в украинских футболистов. И тогда сборная и клубы будут. Это мое мнение.



- Это Луческу вас так поменял? Или ситуация в стране?

- Прежде всего – ситуация. Потому что многие не хотят ехать, война и прочее. А Мистер очень доволен работой с украинскими футболистами. Разговоры о том, что мы не хотим кого-то купить... В большей степени мы наоборот хотим купить, а он этого не хочет. Ему нравится работать с футболистами, он с ними работает, – сказал Суркис.

Бавария – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов