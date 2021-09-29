Геннадий ЗУБОВ: «Ничья с Интером позволила Шахтеру остаться в гонке»

Специалист – о минувшем матче команды Роберто Де Дзерби

  • 29.09.2021 12:37
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Геннадий ЗУБОВ: «Ничья с Интером позволила Шахтеру остаться в гонке»
© ФК Шахтер Донецк

В групповом раунде Лиги чемпионов «Шахтер» в Киеве подписал мирное соглашение с «Интером» (0:0).

Экс-игрок «Шахтера» Геннадий Зубов поделился своими впечатлениями о поединке в столице Украины.

«Mне очень понравился матч. Обе команды играли на победу и хотя «Интер» чаще угрожал воротам Андрея Пятова, на мой взгляд, именно «горняки « продемонстрировали более слаженную игру. Думаю, что ничейный итог - справедливый и он оставляет обеим команды шансы на выход из группы.

Вызывает беспокойство разве что травма нападающего Траоре, из за которой он уже в дебюте вынужден был попросить замену. Будем надеяться, что Лассина ненадолго выбыл из строя, потому что среди летних новичков «Шахтера» он быстрее всех вписался в команду», - сказал Зубов.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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