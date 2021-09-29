Марлос провел 350-й матч за украинские клубы

275 встреч 33-летний уроженец Бразилии отыграл за «Шахтер», 75 - за «Металлист»

  • 29.09.2021 11:37
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Марлос провел 350-й матч за украинские клубы
© ФК Шахтер. Марлос

Поединок с «Интером» (0:0) стал 350-м для Марлоса в рядах украинских клубов. 275 встреч он отыграл за «Шахтер» и 75 - за «Металлист». 225 матчей 33-летний уроженец Бразилии провел в чемпионатах Украины, 92 - в еврокубках, 25 - в Кубке Украины и 8 - в Суперкубке Украины. Чтобы войти в «Клуб 350» Марлосу понадобилось менее 10 лет, а, если более точно - 9 лет 225 дней.

Юбилейные матчи Марлоса за украинские клубы

Матч

Дата

Ранг

Команда

Соперник

Счет

1-й

16.02.2012

ЛЕ

Металлист

Зальцбург (г)

4:0

50-й

21.04.2013

ЧУ

Металлист

Черноморец (д)

3:1

100-й

08.04.2015

КУ

Шахтер

Металлист (д)

1:0

150-й

17.04.2016

ЧУ

Шахтер

Олимпик (д)

3:0

200-й

21.05.2017

ЧУ

Шахтер

Александрия (г)

1:1

250-й

01.09.2018

ЧУ

Шахтер

Мариуполь (д)

2:0

300-й

27.06.2020

ЧУ

Шахтер

Заря (д)

0:0

350-й

28.09.2021

ЛЧ

Шахтер

Интер (д)

0:0

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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