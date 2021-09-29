Марлос провел 350-й матч за украинские клубы

Поединок с «Интером» (0:0) стал 350-м для Марлоса в рядах украинских клубов. 275 встреч он отыграл за «Шахтер» и 75 - за «Металлист». 225 матчей 33-летний уроженец Бразилии провел в чемпионатах Украины, 92 - в еврокубках, 25 - в Кубке Украины и 8 - в Суперкубке Украины. Чтобы войти в «Клуб 350» Марлосу понадобилось менее 10 лет, а, если более точно - 9 лет 225 дней.

Юбилейные матчи Марлоса за украинские клубы

Матч Дата Ранг Команда Соперник Счет 1-й 16.02.2012 ЛЕ Металлист Зальцбург (г) 4:0 50-й 21.04.2013 ЧУ Металлист Черноморец (д) 3:1 100-й 08.04.2015 КУ Шахтер Металлист (д) 1:0 150-й 17.04.2016 ЧУ Шахтер Олимпик (д) 3:0 200-й 21.05.2017 ЧУ Шахтер Александрия (г) 1:1 250-й 01.09.2018 ЧУ Шахтер Мариуполь (д) 2:0 300-й 27.06.2020 ЧУ Шахтер Заря (д) 0:0 350-й 28.09.2021 ЛЧ Шахтер Интер (д) 0:0

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы.