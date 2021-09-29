Супряга выйдет в старте. Kicker спрогнозировал стартовый состав Динамо

Немецкие журналисты что-то знают

  • 29.09.2021 11:52
  • 878 просмотров
  • 3 комментария
Супряга выйдет в старте. Kicker спрогнозировал стартовый состав Динамо
© ФК Динамо Киев

Ведущее немецкое спортивное издание Kicker опубликовало ориентировочные стартовые составы на матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов «Бавария» – «Динамо».
 
Немецкие журналисты допустили лишь одну ошибку, поставив в стартовый состав киевлян Виталия Буяльского, который из-за повреждения не полетел в Мюнхен. Из интересных решений стоит отметить появление Владислава Супряги, который не так часто играет в этом сезоне. На воротах журналисты Kicker ожидают увидеть Георгия Бущана. 
 
Ориентировочные стартовые составы по версии Kicker 
 
«Бавария»: Нойер, Павар, Упамекано, Зюле, Дэвис, Киммих, Горецка, Гнабри, Мюллер, Сане, Левандовски.
 
«Динамо»: Бущан, Кендзьора, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, де Пена, Цыганков, Супряга.

Источник — Kicker

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Dmytro
    online
    Dmytro, 29.09.2021 12:53
    0
    Супряга дуже забивний у фіфа 22.
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 29.09.2021 12:38
    0
    Буяльского точно не будет. Остальные правильно ,кроме Супряги. Шкурин получше будет
    Ссылка
    Slavkolvivskiy
    online
    Slavkolvivskiy, 29.09.2021 12:10
    +3
    Ну який Буяльський якщо травмований- спрогнозували.
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