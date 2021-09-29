Супряга выйдет в старте. Kicker спрогнозировал стартовый состав Динамо

Ведущее немецкое спортивное издание Kicker опубликовало ориентировочные стартовые составы на матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов «Бавария» – «Динамо».



Немецкие журналисты допустили лишь одну ошибку, поставив в стартовый состав киевлян Виталия Буяльского, который из-за повреждения не полетел в Мюнхен. Из интересных решений стоит отметить появление Владислава Супряги, который не так часто играет в этом сезоне. На воротах журналисты Kicker ожидают увидеть Георгия Бущана.



Ориентировочные стартовые составы по версии Kicker



«Бавария»: Нойер, Павар, Упамекано, Зюле, Дэвис, Киммих, Горецка, Гнабри, Мюллер, Сане, Левандовски.



«Динамо»: Бущан, Кендзьора, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, де Пена, Цыганков, Супряга.