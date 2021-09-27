Стало известно, почему Буяльский пропустит игру против Баварии

Хавбек «Динамо» Виталий Буяльский получил повреждение на тренировке вчера, 26 сентября, проинформировал журналист Игорь Цыганык.

В тренировочном занятии сегодня, 27 сентября, полузащитник киевлян не участвовал. Очевидно, Мирча Луческу решил не рисковать здоровьем Буяльского и не включил его в заявку на матч Лиги чемпионов против «Баварии».

Ранее у футболиста были проблемы с приводящей мышцей. В нынешнем сезоне в активе Буяльского 5 голов в 9 матчах, если учитывать все турниры.

29 сентября киевское «Динамо» проведет выездной матч 2-го тура лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». Игра пройдет в Мюнхене на «Альянц Арене» и начнется в 22:00. В заявку киевлян на поединок вошли 24 футболиста.