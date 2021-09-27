Стало известно, почему Буяльский пропустит игру против Баварии

Главный тренер Мирча Луческу решил не рисковать здоровьем полузащитника

  • 27.09.2021 22:00
  • 1530 просмотров
  • 1 комментарий
Стало известно, почему Буяльский пропустит игру против Баварии
© ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Хавбек «Динамо» Виталий Буяльский получил повреждение на тренировке вчера, 26 сентября, проинформировал журналист Игорь Цыганык.

В тренировочном занятии сегодня, 27 сентября, полузащитник киевлян не участвовал. Очевидно, Мирча Луческу решил не рисковать здоровьем Буяльского и не включил его в заявку на матч Лиги чемпионов против «Баварии».

Ранее у футболиста были проблемы с приводящей мышцей. В нынешнем сезоне в активе Буяльского 5 голов в 9 матчах, если учитывать все турниры.

29 сентября киевское «Динамо» проведет выездной матч 2-го тура лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». Игра пройдет в Мюнхене на «Альянц Арене» и начнется в 22:00. В заявку киевлян на поединок вошли 24 футболиста. 

Источник — Циганик LIVE

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 27.09.2021 22:10
    -3
    Всё логично, ведь заранее всё известно.
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