Мирон МАРКЕВИЧ: «Четкость в обороне позволит Динамо надеяться на спасение»

29 сентября «Бавария» будет принимать «Динамо» в групповом турнире Лиги чемпионов.

Экс-глава Комитета сборных УАФ Мирон Маркевич поделился своими ожиданиями от поединка в Мюнхене.

«Бавария» сейчас находится в фантастической спортивной форме, сметая со своего пути всех и не только в Бундеслиге, но и в Лиге чемпионов. Поэтому ввязываться с мюнхенцами в открытый футбол, это сразу подписать себе приговор. Нужно быть реалистами: лишь четкая игра в обороне, кураж вратаря и молниеносные контрвыпады еще позволяют киевлянам надеяться на спасение. Все же, класс «Баварии» заметно выше.

Но хуже всего, что «Динамо» умудрилось войти в сезон, так и не решив проблему с забивным нападающим», - сказал Маркевич.

Напомним, что поединок «Бавария» - «Динамо» начнется 29 сентября в 22.00.