Мирон МАРКЕВИЧ: «Четкость в обороне позволит Динамо надеяться на спасение»

Эксперт высказался о грядущем матче Лиги чемпионов

  • 29.09.2021 11:48
  • 512 просмотров
  • 1 комментарий
Мирон МАРКЕВИЧ: «Четкость в обороне позволит Динамо надеяться на спасение»
© ФК Динамо Киев

29 сентября «Бавария» будет принимать «Динамо» в групповом турнире Лиги чемпионов.

Экс-глава Комитета сборных УАФ Мирон Маркевич поделился своими ожиданиями от поединка в Мюнхене.

«Бавария» сейчас находится в фантастической спортивной форме, сметая со своего пути всех и не только в Бундеслиге, но и в Лиге чемпионов. Поэтому ввязываться с мюнхенцами в открытый футбол, это сразу подписать себе приговор. Нужно быть реалистами: лишь четкая игра в обороне, кураж вратаря и молниеносные контрвыпады еще позволяют киевлянам надеяться на спасение. Все же, класс «Баварии» заметно выше.

Но хуже всего, что «Динамо» умудрилось войти в сезон, так и не решив проблему с забивным нападающим», - сказал Маркевич.

Напомним, что поединок «Бавария» - «Динамо» начнется 29 сентября в 22.00.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    vsekan
    vsekan, 29.09.2021 12:22
    -2
    Почему не решина проблема? Любой болельщик Динамо будет спорить и доказывать обратное. Есть Гармаш, есть Шкурин, даже Витао купили. И не забываем про многомилионного и суперперспективного Супрягу. А ещё есть Кулач. Это только Ахметов идиот покупает за много милионов бразильцев. Суркис патриот. Наших воспитывает, деньги в Украине оставляет, да и нечего за негров всяких потом болеть. Вот когда все наши играют вот это да!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности