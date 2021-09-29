Мирон МАРКЕВИЧ: «Четкость в обороне позволит Динамо надеяться на спасение»

29 сентября «Бавария» будет принимать «Динамо» в групповом турнире Лиги чемпионов.
Экс-глава Комитета сборных УАФ Мирон Маркевич поделился своими ожиданиями от поединка в Мюнхене.
«Бавария» сейчас находится в фантастической спортивной форме, сметая со своего пути всех и не только в Бундеслиге, но и в Лиге чемпионов. Поэтому ввязываться с мюнхенцами в открытый футбол, это сразу подписать себе приговор. Нужно быть реалистами: лишь четкая игра в обороне, кураж вратаря и молниеносные контрвыпады еще позволяют киевлянам надеяться на спасение. Все же, класс «Баварии» заметно выше.
Но хуже всего, что «Динамо» умудрилось войти в сезон, так и не решив проблему с забивным нападающим», - сказал Маркевич.
Напомним, что поединок «Бавария» - «Динамо» начнется 29 сентября в 22.00.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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