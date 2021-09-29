ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Почеттино на выступление Месси

Тренеры «Ман Сити» и ПСЖ прокомментировали матч

  • 29.09.2021 11:24
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ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Почеттино на выступление Месси

Французский ПСЖ взял верх над «Манчестер Сити» (2:0) в битве гигантов во 2-м туре Лиги чемпионов.

Звездный форвард Лионель Месси вернулся на поле после пропуска нескольких матчей из-за травмы. Аргентинец забил свой дебютный гол в футболке парижского клуба.

Вашему вниманию запись пресс-конференции Хосепа Гвардиолы и Мауриссио Почеттино после матча ПСЖ - «Манчестер Сити»:

Источник — Sport.ua

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