ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Почеттино на выступление Месси

Французский ПСЖ взял верх над «Манчестер Сити» (2:0) в битве гигантов во 2-м туре Лиги чемпионов.
Звездный форвард Лионель Месси вернулся на поле после пропуска нескольких матчей из-за травмы. Аргентинец забил свой дебютный гол в футболке парижского клуба.
Вашему вниманию запись пресс-конференции Хосепа Гвардиолы и Мауриссио Почеттино после матча ПСЖ - «Манчестер Сити»:
Источник — Sport.ua
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