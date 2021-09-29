Ювентус – Челси. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов «Ювентус» – «Челси».

«В рамках группы Н именитая «Старая Синьора» и «аристократы» выиграли у своих соперников в первом туре. «Ювентус» победил в гостях «Мальме» (3:0), а «Челси» дома выиграл у «Зенита» (1:0). Кстати, для «Юве» победа над «Мальме» стала первой в сезоне и дебютной с того момента, когда команду повторно возглавил Аллегри. На старте сезона туринцы сыграли 2:2 с «Удинезе», уступили 0:1 «Эмполи» и проиграли 1:2 «Наполи». В Мальме «Ювентус» все решил в первом тайме, забив три гола. И теперь «Старая Синьора» идет три матча кряду без поражений в Серии А – с «Миланом» (1:1), со «Специей» (3:2) и «Сампдорией» (3:2). «Ювентус» пропустил голы во всех стартовых шести играх Серии А. Это странно, так как туринцы всегда отличались надежностью игры в обороне. «Юве» уже на 10 очков отстает от лидера Серии А «Наполи». А от них ждут фанаты другого. На такие результаты влияет и переход Роналду в МЮ. Туринцев уже никто не боится, так как у них нет суперфорварда мирового уровня.

Никто не отрицает талант и мастерство других игроков атаки, а именно Дибалы, Мораты, Кьезы, Бернардески, Кулусевски, Кина и других ребят. Но таких футболистов, как Месси и Роналду, заменить невозможно. И сейчас «Ювентусу» помогают забивать голы футболисты других амплуа. За туринцев забивают Локателли, Бонуччи, Де Лигт, Куадрадо и Сандро. Это нормально! Коллективность усилий во всех фазах игры может немного компенсировать отсутствие звездного бомбардира. У «Челси» другая ситуация. Они выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, купили Лукаку. Лондонцы четыре месяца не проигрывали, пропустив только один гол. Но на выходных «аристократы» проиграли разъяренному «Ман Сити» (0:1), который в прошлом сезоне они победили трижды. Неожиданно «горожане» по всем статьям переиграли «аристократов» на их стадионе. Кстати, «Ман Сити» мог забивать в этом матче еще больше мячей. Для «Челси» это удар и отойти от него они могут, успешно сыграв в Турине.

В этом матче у «Челси» больше шансов выйти победителем. Одной из причин является и тот факт, что Мората с Дибалой пропустят поединок из-за травм. Не исключаю победы лондонцев в один мяч, так как обе команды очень организованны в действиях без мяча, а также у них квалифицированные игроки защитной линии. Но туринцы пропускают в каждом матче голы, а в ворота «Челси» соперники забивают очень редко. В новом сезоне лондонцам по голу забили «Ливерпуль» и «Ман Сити». Ожидаю очень плотную, жесткую, высококонтактную игру с большим количеством единоборств и стандартов. Надежная игра в обороне и качество максимальной реализации из полумоментов – залог успеха в таких матчах. Очень любопытно посмотреть такое противостояние», - сказал Грозный.

Матч «Ювентус» – «Челси» состоится 29-го сентября. Начало встречи в 22:00.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.