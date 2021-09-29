Андреа МАЛЬДЕРА: «Заря ниже классом, чем Рома. Но это гордая команда»

Итальянец призывает «волков» не допустить недооценку соперника

  • 29.09.2021 11:13
  • 691 просмотр
  • 2 комментария
Андреа МАЛЬДЕРА: «Заря ниже классом, чем Рома. Но это гордая команда»
© Instagram. Андреа Мальдера (слева)

Бывший ассистент Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины итальянец Андреа Мальдера поделился мнением о луганской «Заре» накануне матча подопечных Скрипника против «Ромы» в Лиге конференций.

«В украинском чемпионате топовыми командами являются киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». «Заря» - это молодой клуб. Обычно они занимают третье/четвертое место в лиге. «Заря» пользуется большим уважением в своем чемпионате. Очевидно, качество этой команды ниже, по сравнению со многими лигами, но каждый матч уникален. «Заря» ниже классом, чем «Рома», но ее нужно уважать. Это гордая команда, которая переживает этот опыт с большой страстью».

«В «Заре» есть пара очень интересных игроков, которые были на орбите сборной. Это плеймейкер и центральный полузащитник. Думаю, интенсивность – дополнительное оружие этой команды. Ожидаю увидеть агрессивную и быструю «Зарю». «Рома» для успеха должна обладать правильным спокойствием и терпением.

«К счастью, в Украине еще не очень холодно. У «Зари» хорошее поле. Это не особо враждебная среда, потому что у них довольно тихие болельщики. Конечно, любители футбола испытывают большое любопытство по поводу встречи их команды с великим менеджером (Жозе Моуриньо – прим. ред.), и для них это праздник», - сказал Мальдера.

Матч «Заря» - «Рома» состоится завтра, 30 сентября, в Запорожье.

Источник — Forza Roma

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    manticora1990
    online
    manticora1990, 29.09.2021 12:46
    -1
    Гордое Дно!! Рома 25-м составом накидает...
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    Igor Krasnenko
    online
    Igor Krasnenko, 29.09.2021 12:18
    0
    гордо всім програє 3:0 ))
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