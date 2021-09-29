ВИДЕО. Реакция Вернидуба и Анчелотти на сенсацию в матче Реал – Шериф

Подопечные украинского тренера одержали волевую победу в Мадриде

  • 29.09.2021 10:19
  • 6341 просмотр
  • 2 комментария
ВИДЕО. Реакция Вернидуба и Анчелотти на сенсацию в матче Реал – Шериф

 

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Шериф» под руководством Юрия Вернидуба обыграл мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» (1:2).

Украинский тренер и наставник мадридцев Карло Анчелотти поделились мыслями о матче.

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Источник — Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
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    Stanislav Sinigovets
    Stanislav Sinigovets, 29.09.2021 10:58
    0
    Это те кто хотел в Суперлиге играть, клоуны
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    Витали Илатив
    online
    Витали Илатив, 29.09.2021 10:29
    +1
    В якому сенсі вольову??))
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