ВИДЕО. Реакция Вернидуба и Анчелотти на сенсацию в матче Реал – Шериф

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Шериф» под руководством Юрия Вернидуба обыграл мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» (1:2).
Украинский тренер и наставник мадридцев Карло Анчелотти поделились мыслями о матче.
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Источник — Sport.ua
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