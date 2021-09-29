Сборная Украины важнее. Матч Львов - Днепр-1 перенесен в Тернополь

Пресс-служба «Львова» сообщила, что матч 10-го тура УПЛ против «Днепра-1» состоится в Тернополе.

Такое решение приняли в связи с подготовкой сборной Украины ко встрече отборочного цикла ЧМ-2022 против сборной Боснии и Герцеговины, которая состоится на «Арене Львов».

Матч состоится 2 октября в 17:00.

Ранее сообщалось, что продажа билетов на матч Украина – Босния и Герцеговина приостановлена.