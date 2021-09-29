Яремчук стал лучшим игроком недели в Португалии

Нападающий сборной Украины и «Бенфики» Роман Яремчук признан лучшим игроком в чемпионате Португалии.
25-летний футболист отметился дублем в матче 7-го тура чемпионата против «Виторией Гимарайнш» (3:1).
В этом сезоне Яремчук забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу за «Бенфику».
Источник — record.pt
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