Алан Патрик – лучший игрок матча Шахтер – Интер по версии WhoScored

28 сентября в Киеве состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором играли «Шахтер» и «Интер» (0:0).

По версии авторитетного статистического портала WhoScored назвал лучшим игроком матча хавбека «Шахтера» Алана Патрика. Бразилец получит 7.9 балла.

В топ-5 по оценке вошли Николай Матвиенко (7.3), Педриньо (7.2), Исмаили (7.2) и Тарас Степаненко (7.0).

Самый высокий балл у «Интера» получил Милан Шкриньяр, у которого 7.8 балла. У остальных игроков меньше 7-ми.