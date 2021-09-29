Алан Патрик – лучший игрок матча Шахтер – Интер по версии WhoScored

28 сентября в Киеве состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором играли «Шахтер» и «Интер» (0:0).
По версии авторитетного статистического портала WhoScored назвал лучшим игроком матча хавбека «Шахтера» Алана Патрика. Бразилец получит 7.9 балла.
В топ-5 по оценке вошли Николай Матвиенко (7.3), Педриньо (7.2), Исмаили (7.2) и Тарас Степаненко (7.0).
Самый высокий балл у «Интера» получил Милан Шкриньяр, у которого 7.8 балла. У остальных игроков меньше 7-ми.
Источник — WhoScored.com
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