Алан Патрик – лучший игрок матча Шахтер – Интер по версии WhoScored

Бразильский хавбек получил самую высокую оценку

  • 29.09.2021 07:48
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  • 1 комментарий
Алан Патрик – лучший игрок матча Шахтер – Интер по версии WhoScored
© ФК Шахтер Донецк. Алан Патрик

28 сентября в Киеве состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором играли «Шахтер» и «Интер» (0:0).

По версии авторитетного статистического портала WhoScored назвал лучшим игроком матча хавбека «Шахтера» Алана Патрика. Бразилец получит 7.9 балла.

В топ-5 по оценке вошли Николай Матвиенко (7.3), Педриньо (7.2), Исмаили (7.2) и Тарас Степаненко (7.0).

Самый высокий балл у «Интера» получил Милан Шкриньяр, у которого 7.8 балла. У остальных игроков меньше 7-ми.

Источник — WhoScored.com

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    dgo ukuran
    dgo ukuran, 29.09.2021 07:59
    +1
    по версии спорт юа лучшим был пятов, какие-то идиоты в этом WhoScored работают, неправильные оценки ставят, не патриотичные.
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