МЕССИ: «Очень рад, что забил. Я все еще адаптируюсь в новой команде»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в матче 2-го тура Лиги чемпионов:

«Соперник дал отличный бой. Но после ничьей с «Брюгге» нам было очень важно добыть победу. Я очень рад, что забил.

В последнее время мне не доводилось сыграть, и теперь я лишь во второй раз вышел на поле на этом стадионе. Я все еще адаптируюсь в новой команде.

Чем больше мы, нападающие, будем играть вместе, тем лучше будет взаимопонимание между нами. Мы должны расти все вместе, прибавлять и стараться показывать лучшую игру».

Гол Месси в ворота «Ман Сити»