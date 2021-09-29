МЕССИ: «Очень рад, что забил. Я все еще адаптируюсь в новой команде»

Нападающий «ПСЖ» прокомментировал победу над «Манчестер Сити»

  • 29.09.2021 04:15
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МЕССИ: «Очень рад, что забил. Я все еще адаптируюсь в новой команде»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Месси и Неймар

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в матче 2-го тура Лиги чемпионов:

«Соперник дал отличный бой. Но после ничьей с «Брюгге» нам было очень важно добыть победу. Я очень рад, что забил. 

В последнее время мне не доводилось сыграть, и теперь я лишь во второй раз вышел на поле на этом стадионе. Я все еще адаптируюсь в новой команде.

Чем больше мы, нападающие, будем играть вместе, тем лучше будет взаимопонимание между нами. Мы должны расти все вместе, прибавлять и стараться показывать лучшую игру». 

Гол Месси в ворота «Ман Сити»

Источник — УЕФА

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