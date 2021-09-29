Капитан Шерифа: «Победный гол Реалу – это что-то не из этой вселенной!»

Капитан «Шерифа» Франк Кастаньеда прокомментировал сенсационную победу над «Реалом» (2:1) в матче 2-го тура Лиги чемпионов:

«Победный гол – это что-то не из этой вселенной. О таком можно только мечтать. Я лично поблагодарил Тилля после игры.

Мы ехали в Мадрид за победой. Не приехали просто отбывать номер, ведь мы знаем себе цену. К счастью, «Реал» своими моментами не воспользовался. В отличие от нас самих.

Выиграть здесь – это мечта, ставшая реальностью. Мы счастливы и сейчас наслаждаемся этим ощущением. Мы были полны уверенности в том, что мы делаем, и теперь видим результат этого.

Мы мечтаем выйти в плей-офф и ставим перед собой такую задачу. Теперь все внимание на «Интер». Будем стараться изо всех сил, чтобы снова добиться положительного результата».

ГОЛ! 1:2. Себастьен Тилль, 90 мин.