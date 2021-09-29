Себастьен ТИЛЛЬ: «К счастью, мне удалось забить этот ураганный гол Реалу»

Автор победного гола «Шерифа» Себастьен Тилль прокомментировал сенсационную победу над «Реалом» (2:1) в матче 2-го тура Лиги чемпионов:
«Без сомнения, это лучший и самый важный гол в моей карьере. Сейчас мы просто счастливы.
Мы провели отменный матч. Мы действовали очень смело, и, к счастью, мне удалось забить этот ураганный гол».
ГОЛ! 1:2. Себастьен Тилль, 90 мин.
Источник — УЕФА
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