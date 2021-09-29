ФРАНКОВ: «Мужики окончательно переехали в Тирасполь вместе с тренером»

Футбольный журналист Артем Франков прокомментировал сенсационную победу «Шерифа» над «Реалом» (1:2) в матче 2-го тура Лиги чемпионов:

«По-моему, Мужики окончательно переехали в Тирасполь вместе с тренером. Цвет кожи и формы значения не имеет! Мужики. И денежку заработают, не на бонусах, так на контрактах.

Очень сомнительный, страстно дорисованный пенальти. Всегда хр*н поймешь в таких ситуациях – «Шерифу» бы такое не дали. И какая же красивая, роскошная, справедливая, логичная вторая банка! Вернидубу – вторую статую или хотя бы бюст.

А как вы думаете, «Интер» сумеет учесть уроки тех, кто получил от «Шерифа» по носу?! Это чем-то напоминает мне группу ЧМ-2014, из которой с первого места вышла Коста-Рика – группа смерти.

Оказывается, обыграть «Реал» в Мадриде - не такое уж и достижение (показывает язык, потому что сейчас откровенно дразнит болельщиков Шахтера)?! Ну, а как прикажете иначе толковать происшедшее?! Все свалить на Вернидуба никак не получится».