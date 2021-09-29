ФРАНКОВ: «Мужики окончательно переехали в Тирасполь вместе с тренером»

Журналист прокомментировал сенсационную победу «Шерифа» над «Реалом»

  • 29.09.2021 02:40
  • 741 просмотр
  • 3 комментария
ФРАНКОВ: «Мужики окончательно переехали в Тирасполь вместе с тренером»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольный журналист Артем Франков прокомментировал сенсационную победу «Шерифа» над «Реалом» (1:2) в матче 2-го тура Лиги чемпионов:

«По-моему, Мужики окончательно переехали в Тирасполь вместе с тренером. Цвет кожи и формы значения не имеет! Мужики. И денежку заработают, не на бонусах, так на контрактах.

Очень сомнительный, страстно дорисованный пенальти. Всегда хр*н поймешь в таких ситуациях – «Шерифу» бы такое не дали. И какая же красивая, роскошная, справедливая, логичная вторая банка! Вернидубу – вторую статую или хотя бы бюст.

А как вы думаете, «Интер» сумеет учесть уроки тех, кто получил от «Шерифа» по носу?! Это чем-то напоминает мне группу ЧМ-2014, из которой с первого места вышла Коста-Рика – группа смерти.

Оказывается, обыграть «Реал» в Мадриде - не такое уж и достижение (показывает язык, потому что сейчас откровенно дразнит болельщиков Шахтера)?! Ну, а как прикажете иначе толковать происшедшее?! Все свалить на Вернидуба никак не получится».

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ruslan
    online
    Ruslan, 29.09.2021 03:32
    +1
    Я тобі скажу ще одне, в тебе твої косі теребеньки взагалі повилазять - мужики переїхали це одне а от що Вернидуба не заставляють говорити українською за це ти забув, та і там ніхто православних не ущємляє, грають всі, мусульмани, християни і навіть католики. От паетаму єсть рєзультат!
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    alefteev77
    alefteev77, 29.09.2021 03:15
    0
    dgo ukuran, 29.09.2021 02:54
    да, а кто-то как был жирной проституткой, так и остался.
    Та ладно, Франков всегда был лоялен Суркисам и ДК еще с 1990-х. Но его деятельность мало имеет общего со спортивной журналистикой.
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    dgo ukuran
    dgo ukuran, 29.09.2021 02:54
    0
    да, а кто-то как был жирной проституткой, так и остался.
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